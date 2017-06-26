إيران: إصابة 100 عامل في حريق ضخم بمصفاة أصفهان النفطية

26/06/2017 - 15:00

أصيب نحو 100 عامل إثر اندلاع حريق ضخم  هذا الاثنين  في صهريج لتخزين الكبريت في مصفاة أصفهان النفطية في إيران  حسب  مصادر إعلامية.

وذكرت المصادر ذاتها  أن "الحريق اندلع عند الساعة 11 صباحا (بالتوقيت  المحلي)  حيث أصيب حوالي 100 عامل من شركة (أويل ديزاين أند كونستراكشن)  بإصابات بالغة جراء انبعاث مواد كيماوية تسببت في تكوين سحابة في الجو".

ولم ترد أنباء عن مقتل أي شخص  ولم تذكر المصادر ما إذا كان الإنتاج في  المصفاة قد توقف جراء الحادث.

من جانبها لم تصدر أي جهة أمنية تصريحات حول سبب الحريق في المصفاة التي تقع  في إقليم إصفهان بوسط البلاد  فيما شرعت مصالح الامن في التحقيق في  الحادث.

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