ولد علي يتعهد بمساعدة الملاكمين الجزائريين المتأهلين إلى بطولة العالم

أثنى وزير الشباب والرياضة , الهادي ولد علي هذا الاثنين, على الملاكمين الجزائريين, عقب النتائج المتحصل عليها " أمام ملاكمين أفارقة مرموقين", متعهدا بمساعدة المتأهلين إلى بطولة العالم -2017 بألمانيا, من أجل تحضير جيد".

وصرح ولد علي عقب وصول الملاكمين الجزائريين لمطار هواري بومدين ( الجزائر العاصمة), " أنا متواجد هنا لاستقبال أبطال إفريقيا الجزائريين و باسم الوزير الأول, عبد المجيد تبون , للتعبير عن رضانا بالنتائج المتحصل عليها ببرازافيل. أهنئ على الخصوص الملاكمين ومدربيهم, بعد صعودهم المدارج الثلاث لمنصة التتويج , على الرغم من عدم الاستقرار الذي ميز الاتحادية الجزائرية للملاكمة في الآونة الأخيرة."

وحصدت الجزائر, ممثلة في 10 ملاكمين و7 ملاكمات في بطولة افريقيا ببرازافيل (رجال وسيدات) التي اختتمت هذا الأحد, ثلاث ميداليات ذهبية, خمس فضيات وبرونزيتين, منهية المنافسات في الصف الثالث في الترتيب العام .

وبهذه المناسبة, عبر الوزير, عن " استعداد " قطاعه لمرافقة الملاكمين والملاكمات المتأهلين الى بطولة العالم في تحضيراتهم لهذين الموعدين الرياضيين , بوضع " تحت تصرفهم كل الإمكانيات الضرورية من اجل مشاركة مشرفة."

من جهته, اعتبر رئيس الوفد الجزائري بالكونغو , عثمان لعزيزي, ان الملاكمين الجزائريين, حققوا " نتائج جيدة" ببرازافيل " على الرغم من الظروف الذي حضروا فيها" , مشيرا إلى أن "مستوى الملاكمين الأفارقة في تحسن مستمر."

وقال لعزيزي : " تشكراتي الخالصة الى الملاكمين والملاكمات الذين حققوا ما عليهم في موعد برازافيل. نجحنا في بلوغ هدفنا وصعدنا منصة التتويج أمام أحسن الملاكمين في القارة الإفريقية , الذين هم في تحسن مستمر. أظن ان لدينا مجموعة من الشباب يمثلون مستقبل الملاكمة الجزائرية , ينبغي ان نتركهم يعملون ويتطورون حتى يكونوا في المستوى المطلوب خلال الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020 ."

ونجحت الجزائر خلال البطولة الإفريقية ببرازافيل , في تأهيل ثلاثة ملاكمين الى المونديال (رجال) المقرر بهامبورغ ( ألمانيا) في أوت وسبتمبر المقبلين . ويتعلق الامر بمحمد فليسي (52 كلغ-ذهب), رضا بن بعزيز (60 كلغ- فضة) ومحمد يسين توارق ( 46-49 كلغ- برونز).

ولدى السيدات, أهدت كل من, سهيلة بوشان ( 45-48 كلغ) ووداد سفوح ( 54 كلغ) الجزائر, ميداليتين ذهبيتين. بالمقابل اكتفت نورالهدى باحمد (57كلغ), حجيلة خليف ( 69 كلغ), سومية تبركوت ( 64 كلغ) ورميسة بوعلام (51 كلغ) بالمرتبة الثانية , بعد خسارتهن في النهائي فيما أقصيت حورية تريكي (60 كلغ), في الدور نصف النهائي ونالت البرونزية .

المصدر:وأج