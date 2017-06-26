إنقاذ أكثر من 3300 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط أمس الأحد

تم أمس الأحد إنقاذ أكثر من 3300 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط خلال 31 عملية منفصلة مع انتشال جثتين وفق ما أفاد به خفر السواحل الايطالي الذي ينسق عمليات الإنقاذ.

وقال أيضا إن سفينة وثلاثة زوارق سريعة تابعة له شاركت في هذه العمليات إضافة إلى سفن عسكرية أوروبية عدة ومنظمات غير حكومية موجودة في مياه المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

ولم يتمكن متحدث باسم خفر السواحل الايطالي من توضيح ظروف العثور على الجثتين، لكنه أضاف أن اليوم الاثنين كان أيضا"يوما كبيرا"من دون أن تكون في حوزته أرقام محددة حتى الأن.

وأفادت أرقام نشرتها وزارة الداخلية الايطالية أمس بأن أكثر من 73 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 2005 أشخاص قضوا أو فقدوا منذ بداية العام خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية