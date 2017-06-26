بن غبريت : نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط بلغت 56,33 بالمائة

بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة جوان 2017) 56,33 بالمائة، حسب ما أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، هذا الاثنين على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضافت السيدة بن غبريت أن الإعلان عن النتائج سيكون غدا الثلاثاء على الساعة ال11,00على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz للتذكير فقد خاض امتحانات شهادة التعليم المتوسط لهذا العام والتي جرت أيام 4،5 و6 يونيو الجاري، أزيد من 566 ألف مترشح موزعين على 2.234 مركز إجراء.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية