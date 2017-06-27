الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يعلن عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر موقعه (bem.onec.dz) هذا الثلاثاء عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط،لدورة 2017 ، وحسبما أكدته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي التويتر فإن نسبة النجاح في الامتحانات بلغت 56.33 بالمائة .

من جهتها أكدت رئيسة فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ جميلة خيار في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن نسبة النجاح تعد ايجابية خاصة وأن امتحانات شهادة التعليم المتوسط جرت في جو من الصرامة ،كما دعت الأولياء إلى ضرورة المرافقة النفسية للتلاميذ الراسبين.

للتذكير فقد خاض امتحانات شهادة التعليم المتوسط لهذا العام والتي جرت أيام الـ4 والـ5 والـ6 جوان الجاري أزيد من 566 ألف مترشحا موزعين على أزيد من 2200 مركز اجراء.

وبمقارنة نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط،بالسنة الماضية ، فقد تم تسجيل ارتفاع قدر ب 1,91 بالمائة،حيث قدرت نسبة النجاح في دورة جوان 2016 ب 54,42 بالمائة.