الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارتين على قطاع غزة فجر هذا الثلاثاء

أعلنت مصادر فلسطينية عن أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر هذا الثلاثاء غارتين على قطاع غزة .

وذكرت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالغارة الأولى موقع تدريب بدر التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) جنوب غرب مدينة غزة بينما أصابت الثانية أرضا زراعية وسط القطاع.

وحسب المصادر فإن الغارتين لم تسفرا عن وقوع إصابات فيما خلفتا أضرارا مادية في المكان.

وكانت مصر توسطت في إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يضم حماس في الـ 26 أوت عام 2014 لإنهاء هجوم شنته إسرائيل على غزة استمر 50 يوما وأسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني وجرح ما يزيد عن 10 آلاف آخرين.