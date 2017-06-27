المدير العام للغابات للإذاعة :إخماد 13 حريقا عبر 8 ولايات خلال الـ48 ساعة الماضية

أكدت مصالح المديرية العامة للغابات و مصالح الحماية المدنية أنها استطاعت التحكم خلال الـ 48 ساعة الماضية في عدد من الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة عبر ثماني ولايات من الوطن.

وفي هذا الخصوص أوضح المدير العام للغابات عبد الفتاح عبد المالك في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه "خلال اليومين الماضيين تم تسجيل 13 حريقا في كل من شلف ،غليزان ،تيزي وزو،جيجل بجاية،سكيكدة و أم البواقي و كذا ولاية المدية " حيث تمكننا بعد بذل كل الجهود من إخماد هذه الحرائق.

وأضاف المتحدث ذاته أنه بفضل التنسيق مع الحماية المدنية "تم السيطرة على الحرائق واتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الجانب ،كما تم تسطير جدول مداومة على مدار 24 ساعة خاص بمديرية الغابات ومصالح الحماية المدنية يتعلق بالولايات التي تتوفر على الغابات".

المصدر:الإذاعة الجزائرية