وتيرة التضخم المتوسط السنوي بلغت أكثر من 6 % الى غاية ماي 2017

بلغت وتيرة التضخم السنوية 9ر6 في المائة وذلك الى غاية نهاية شهر ماي 2017 حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في ماي 2017 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك مع احتساب اثني عشر(12) شهرا خلال الفترة الممتدة ما بين جوان 2016 و ماي 2017 مقارنة بالفترة ما بين جوان 2015 وماي 2016.

وحول التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين اي تطور الأسعار في ماي 2017 مقارنة بتلك المسجلة في أفريل 2017 فقد سجلت انخفاضا بـ 4ر0 في المائة.

وفيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين وبحسب فئة المنتجات فان أسعار السلع الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 1ر1في المائة نتيجة الانخفاض الذي عرفته أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.

وجاء هذا الانخفاض الشهري بعد الانخفاض المسجل في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة حيث عرفت أسعار هذه الأخيرة انخفاضا بنسبة 3 في المائة في ماي 2017 مقارنة بتلك المسجلة في شهر أفريل الماضي باستثناء الفواكه التي ارتفعت بنسبة 3ر8 في المائة و الأسماك التي سجلت كذلك ارتفاعا بنسبة 2ر3 في المائة.

وبالنسبة للمنتجات التي عرفت انخفاضا في الأسعار على سبيل المثال سجلت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضا بنسبة 3ر1في المائة اللحوم البيضاء (- 2ر1 في المائة) الخضر (-7ر 12في المائة ) و البطاطا (-2ر13 في المائة ).

و بالنسبة لأسعار منتجات الصناعة الغذائية فان هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا شهريا بنسبة 9ر0 في المائة .

ومن جهة أخرى فان أسعار السلع المصنعة سجلت ارتفاعا بـ 1ر0 في المائة في حين أن أسعار الخدمات عرفت ارتفاعا بـ 6ر0 في المائة.

وبخصوص فئة السلع و الخدمات سجلت أسعار الألبسة و الأحذية ارتفاعا شهريا قدر بـ 7ر0 في المائة في حين عرفت سلع فئة الصحة و النظافة ارتفاعا بـ 4ر1 في المائة فيما تميزت بقية المواد بالاستقرار.

للتذكير, يتوقع قانون المالية لـ 2017 تضخما بـ 4 في المائة.

المصدر: واج