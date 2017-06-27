ستقام البطولة الإفريقية للشطرنج من 2 إلى 12 جويلية المقبل بوهران حسب ما علم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية للعبة.

وستعرف هذه المنافسة في الرياضة الفكرية مشاركة أزيد من 60 رياضيا ورياضية يمثلون 12 دولة افريقية ويتعلق الأمر بكل من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وسيراليون وكوت ديفوار و نيجيريا وليبريا و زامبيا و زيمبابوي ومصر وتونس وليبيا والجزائر.

ويتضمن برنامج المنافسة إجراء ثلاثة تخصصات وهي اللعب الكلاسيكي ونصف السريع والسريع سيديرها حكم دولي من أوغندا بمساعدة أربعة حكام من الجزائر.

و سيشارك المنتخب الوطني الجزائري في هذه التظاهرة الرياضية بـ 20 رياضيا من بينهم 10 إناث حيث يطمح لنيل إحدى المراتب الثلاث الأولى حسب رئيس الاتحادية الجزائرية للشطرنج جلول إبراهيم عز الدين.

ومن خلال هذه المنافسة القارية يتأهل الأول والثاني في اختصاص اللعب الكلاسيكي إلى البطولة العالمية للشطرنج المقرر إجراؤها نهاية شهر سبتمبر المقبل بجورجيا.