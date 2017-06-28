كأس الجزائر (الدور النهائي): شباب بلوزداد يواجه وفاق سطيف يوم الـ5 جويلية بمركب محمد بوضياف

28/06/2017 - 09:59

ستجري المباراة النهائية لكأس الجزائر في كرة القدم لموسم 2016-2017 بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف هذا الأربعاء 5 جويلية ابتداء من الساعة 30ر16 بالملعب الأولمبي لمركب محمد بوضياف (5 جويلية).

ويعد هذا النهائي هو الثاني بين الفريقين بعد نسخة 2012 التي جرت يوم الـ 1 ماي  والتي فاز بها الوفاق بنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي.

وتأهل شباب بلوزداد للمباراة النهائية على حساب اتحاد بلعباس (0-0: 6-5  بضربات الترجيح) بينما اقصى الوفاق مولودية الجزائر بنتيجة (3-2) بعد الوقت الإضافي.

ويأمل البلوزداديون يوم 5 جويلية انتزاع كأسهم السابعة في الوقت الذي يجري فيه الوفاق وراء الكأس التاسعة في هذه المنافسة الشعبية.

 

أوسمة:

رياضة, كرة القدم

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