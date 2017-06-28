العثور على جثث ما لا يقل عن 25 مهاجرا على الساحل الليبي

أعلنت مصادر ليبية العثور شرق العاصمة طرابلس على جثث متحللة تعود لما لا يقل عن 25 مهاجرا قضوا غرقا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر أنه عثر الثلاثاء على معظم الجثث بين الصخور قرب ضاحية تاجوراء فيما تم العثور على جثث أخرى على الشاطئ.

ويشجع الطقس الجيد على نزوح جماعي للمهاجرين إلى أوروبا من الساحل الليبي في رحلة خطيرة عبر البحر المتوسط في قوارب غالبا ما تكون مكتظة ومتهالكة.

وأفادت السلطات الايطالية أمس الثلاثاء أنه تم إنقاذ أكثر من ثمانية لاف مهاجر خلال الساعات الـ 48 الماضية في المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

وأنقذ خفر السواحل في ليبيا صباح نفس اليوم 147 شخصا بينهم 19 امرأة وأربعة أطفال على بعد ثمانية أميال قبالة مدينة صبراتة (غرب البلاد).

وأوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم أن غالبية هؤلاء الشبان قدموا من الكاميرون والسودان والسنغال ومالي مشيرا الى انه تم العثور على العديد من مراكب المهاجرين قبالة ليبيا مع وجود ما لا يقل عن ستة مراكب تعود لمنظمات غير حكومية "تتظاهر بأنها تقوم بعمليات إنقاذ" على حد تعبيره.

وأضاف أن قاربا واحدا على الأقل دخل المياه الليبية قبل أن يجبره خفر السواحل الليبيون على المغادرة متهما المنظمات غير الحكومية بـ "التواطؤ" مع المهربين.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الايطالية وصل أكثر من 73 ألف مهاجر إلى ايطاليا منذ بداية العام.