إجراءات جمركية جديدة للعبور إلى تونس خلال خمس دقائق

تسهيلا لإجراءات عبور المسافرين الجزائريين باتجاه تونس لقضاء عطلة الصيف تم اتخاذ إجراءات في هذا الإطار من قبل مصالح الجمارك بحيث تستغرق عملية العبور خمس دقائق فقط عوض نصف ساعة.

وفي هذا الخصوص ولتسهيل عملية عبور المسافرين باشرت الفرقة المبحرة لشرطة الحدود بسكيكدة هذا الأسبوع مهامها على متن الباخرة "الجزائر2" القادمة من مدينة جان الايطالية إلى سكيكدة، حيث تلقى عناصر الفرقة مسبقا تكوينا ورسكلة لإنجاح المهمة باستعمال احدث الوسائل التكنولوجية.

ويقول في الصدد رئيس المصلحة الجهوية لشرطة الحدود عميد أول للشرطة كمال لعور:" إن جميع الإجراءات الشراطية الحدودية عولجت على متن الباخرة مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية، هذه الأخيرة ذات مستوى راق جدا لاسيما المعلوماتية والتي من خلالها نربح الوقت والجهد مع تقديم خدمة ذات مستوى راق".

وفي ذات السياق يؤكد رئيس فرقة شرطة الحدود البحرية بميناء سكيكدة عميد الشرطة مهدي ولطاش على أهمية هذه العملية ويعتبر" أن هذه الفرق مهامها القيام بإجراءات المراقبة الحدودية للمسافرين على متن البواخر والحزم في تطبيق القوانين لمحاربة شتى أنواع الجريمة ذات الطابع الحدودي".

ومن جهتهم عبر عناصر الفرقة المبحرة عن اعتزازهم ومسؤولياتهم خلال هذه المهمة وعبر بعضهم عن تجربتهم لأول مرة في هذه المهمة واعتبروها" مفيدة من خلال التكفل بجميع المسافرين وتسهيل تنقلاتهم".

وثمن أيضا المسافرون الوافدون إلى ارض الوطن العمل الشراطي كما نوهوا بمبادرة المديرية العامة للأمن الوطني حيث استحسنوا "السرعة في تطبيق الإجراءات وفق نظام إداري محكم".

المصدر: القناة الإذاعية الأولى