نسيب : نسبة امتلاء السدود عبر الوطن بلغت 68 %

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب هذا الأربعاء عن أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني قد بلغت 68 بالمائة حاليا.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش اشغال جلسة علنية خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة أنه سيتم عقد اجتماع وطني لمسؤولي القطاع في غضون الاسبوع المقبل لاتخاذ إجراءات ميدانية لمواجهة صعوبات توزيع المياه التي تواجهها بعض الولايات.

وأوضح الوزير أن الاجتماع سيعكف على بحث الحلول الواجب اتخاذها مع مطلع موسم الاصطياف حيث يسجل الطلب على المياه خلال هذه الفترة ارتفاعا كبيرا.

و اضاف نسيب قوله "كل الإجراءات جارية لضمان تموين دائم و مناسب بالمياه لفائدة المواطنين حتى لو تطلب الأمر في بعض الأحيان تسخير صهاريج مؤسسة "الجزائرية للمياه" لتخفيف التذبذب في التموين التي تشهده بعض الولايات".

و في فيما يخص التذبذب الحاصل في مجال التوزيع أقر الوزير بالصعوبات التي تعرفها بعض الولايات فيما يخص التموين بهذا المورد الحيوي قائلا " عدد الولايات التي تعاني من مشاكل في التوزيع لا يتعدى عشر ولايات خصوصا بالناحية الشرقية للبلاد".

وأشار نسيب الى ان مصالح الوزارة " قد قامت بتشخيص الأسباب في كل ولاية و ستعمل على حل هذه المشاكل".