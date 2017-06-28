الحرائق تتلف 90 هكتارا من محاصيل القمح بغيليزان

تسبب حريق إندلع ظهيرة اليوم الاربعاء بإقليم سيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) في إتلاف 90 هكتارا من محاصيل القمح حسبما علم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وأوضح ضابط المناوبة بذات المصالح الملازم العيد معطوش بأن الحريق شب في حدود الساعة 12 و 45 دقيقة بأحد حقول الحبوب بالمنطقة المسماة " سهل العرجة الحمراء " ببلدية مديونة ( سيدي امحمد بن علي ) الواقعة على بعد 90 كلم شمال عاصمة الولاية .

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بمعية مواطنين لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مما سمح بإنقاذ 2710 هكتارا من الحبوب كادت ألسنة اللهب أن تصل إليها مثلما أشير إليه .

وتم تسخير لعملية الإخماد التي استغرقت أزيد من ثلاثة ساعات و نصف طاقم من الحماية المدنية مجهز بشاحنات إطفاء و عتاد تدخل وكذا جرافات و عتاد الاشغال العمومية .

وأشار ذات المصدر إلى أن التدخل السريع و الفعال لعناصر الحماية المدنية سمح بتقليص حجم الأضرار المادية في ظل موجة الحر التي تجتاح المنطقة هذه الأيام و التي تناهز 40 درجة مئوية .