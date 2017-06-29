الديوان الوطني للتطهير:تشغيل 139 محطة منها 49 لحماية الشواطئ تحسبا لموسم الاصطياف

أعلن الديوان الوطني للتطهير عن انه تحسبا لموسم الاصطياف تم استكمال برنامج تطهير بعض الشواطئ غير المهيأة ،حيث أوضح المدير العام لهذا الديوان نصر الدين بن زرقة تشغيل 139 محطة تطهير منها 49 محطة تحمي الشواطئ عبر 1120 بلدية والتي تستغل 52029 كلم من شبكات تطهير صرف المياه".

وأضاف نصر الدين بن زرقة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن "455 محطة تقوم بضخ 23 مليون متر مكعب شهريا" ،مبرزا "أنه مع إفتتاح موسم الاصطياف أطلق الديوان مخطط للتدخل والتنبيه من أجل ضمان السير العادي للموسم وذلك على مستوى المدن الساحلية".

ورجح بن زرقة إرتفاع عدد محطات التصفية خلال الـ 6 أشهر القادمة إلى 179 محطة تصفية.

كما أكد المدير العام لديوان التطهير على أن كل الولايات الكبرى الساحلية بها محطة تصفية وكل السواحل مطهرة .

المصدر:الإذاعة الجزائرية