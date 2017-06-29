لافروف: موسكو سترد بشكل مناسب على الاستفزازات الأمريكية ضد الجيش السوري

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الأربعاء إن موسكو سترد بشكل مناسب على الاستفزازات الأمريكية ضد الجيش السوري.

واعتبر لافروف تصريحات الولايات المتحدة حول أنه لا يمكن الكشف عن سرية معلومات حول الهجمات الكيميائية في سوريا "بأنها غير هامة" وذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل: "أراقب كيف يقوم الخبراء في الولايات المتحدة بتحليل الوضع حول تقارير جديدة بشأن هجمات كيميائية يتم التحضير لها في سوريا، والخبراء هناك يكتبون بشكل علني حول أن المتطرفين قد يستخدمون هذه التحذيرات الصادرة من واشنطن، وقد ينظمون استفزازات ويحملون المسؤولية للسلطات السورية".

وأشار لافروف بخصوص أعمال قمة "مجموعة العشرين" المرتقبة في هامبورج "التحضيرات جارية للقمة، بالطبع في أطر كهذه، تجرى تقليديا اتصالات ثنائية،ما يسمى على هامش المؤتمر المعني، سيكون من غير الصحيح إلا تتمكن الأطراف المشاركة في القمة من التباحث في مسائل كثيرة".