تلمسان تحتضن هذا الخميس الطبعة الـ13 للبطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة

تحتضن تلمسان هذا الخميس الطبعة الـ13 للبطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 20 سنة وذلك بعد مرور 23 سنة من احتضانها للطبعة الأول الأولى سنة 1994 ،حيث انطلق صباح اليوم سباق 100 متر ذكور في الرياضة العشاري تصفيات سباق 100 متر اناث و ذكور إضافة إلى القفز الطويل ورمي الجلة بالنسبة لرياضي العشاري.

هذا ويبدأ حفل الافتتاح على الساعة 17.00 مساء بملعب ألعاب القوى لالة ستي الذي يطل على عاصمة الزيانيين من علو 800 متر و في هذا الاصدد برمجت لجنة التنظيم عروض حركات جماعية يشارك فيها أكثر 200 فتاة موزعين على ستة مربعات في حين يشمل العرض التقليدي للوفود المشاركة ممثلي 36 بلدا وهو رقم قياسي بالنسبة لتلمسان أي حوالي 331 رياضي منهم 129 اناث و 105 مسؤول.

وستشهد هذه الفعاليات التي ستستمر إلى غاية 2 جويلية 41 منافسة ،حيث يتواجد الوفد الجزائري الذي يضم 53 رياضي منهم 24 إناث و 22 مسؤول بتلمسان منذ 22 جوان الماضي حيث يجري تربصا تحضيريا بعد تجمع أول بالعاصمة (من 1 إلى 16 جوان) ويقيم الوفد بمركز التجمع "الحجل الصغير" الواقع على بعد 500 م من ملعب ألعاب القوى و يسود الوفد أجواء جيدة حسب مدير المواهب الرياضية الشابة كساي طارق و مساعده حدوش محمد.