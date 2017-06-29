فرقة "بابيلون" الجزائرية تشارك في مهرجان بنزرت الدولي الـ35 في الـ14جويلية القادم

تشارك الفرقة الموسيقية الجزائرية "بابيلون" في الطبعة الـ 35 لمهرجان بنزرت الدولي التي تعقد فعالياتها من الـ 14جويلية إلى الـ 18 أوت ببنزرت وستحضر "بابيلون" فعاليات هذه التظاهرة الدولية التي ستعقد تحت شعار "فن ثقافة ونظافة" إلى جانب فرق واسماء فنية من مختلف البلدان.

وتدخل موسيقى الفرقة في ما يسمى "الوورلد ميوزك" (موسيقى العالم) حيث تجمع في أغانيها بين مختلف الأنواع الموسيقية المحلية والعالمية كالشعبي والغناوة والإفريقي والغربي وللفرقة ألبوم واحد بعنوان "برية" يضم 10 أغاني على غرار "هايم" و"جوال" ولحمام". وفازت "بابيلون" في 2014 بجائزتي أحسن أغنية وأحسن فرقة موسيقية في الطبعة الأولى لجوائز الموسيقى الجزائرية (ألجيرين ميوزك أواردز) عن ألبوم "برية" الذي يضم أيضا إحدى أشهر أغانيها "زينة" وهو عمل متميز صور في فيديو كليب وحقق نجاحا جماهيريا معتبرا.

المصدر:الإذاعة الجزائرية