وفاة أزيد من 1300 شخص في حوادث مرور خلال الـ5 أشهر الاولى من سنة 2017

سجل المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق 10.206 حادث مرور خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة الجارية، على المستوى الوطني، أدى الى وفاة 1343 شخص وإصابة 14.500 آخرين.

وأوضح المركز في حصيلة أوردها هذا الخميس أنه مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث ب12,49 بالمائة وفي عدد القتلى ب11,46 بالمائة وفي عدد الجرحى ب 16,43 بالمائة.

يذكر أن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق كان قد عكف منذ نشأته على تنظيم العديد من العمليات التوعوية تناولت مواضيع مختلفة ذات علاقة بالسلامة المرورية.

وبغية انجاح هذه العمليات، تم تسخير العديد من الدعائم الإعلامية المساعدة على إيصال الرسالة التوعوية، سعى من خلالها إلى تبسيط مضمون الرسائل التوعوية لتسهيل استيعابها من قبل مستعملي الطريق وذلك بغية تهذيب العديد من السلوكات الخاطئة لديهم والتي غالبا ما تتسبب في وقوع حوادث مرورية أليمة.

المصدر:واج