لوكال: احتياطات الصرف تبلغ 108 مليار دولار حاليا

تقدر احتياطيات الصرف الجزائرية حاليا بـ 108 مليار دولار حسب ما صرح به هذا الخميس محافظ بنك الجزائر محمد لوكال على هامش ملتقى الاقتصاد الإفريقي الذي ينعقد ما بين 29 جوان و 1 جويلية بالجزائر العاصمة.

و كانت احتياطات الصرف قد بلغت 1ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 9ر121 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016.

و بعد ارتفاع مستمر و محسوس بدأت احتياطيات الصرف الجزائرية في التراجع منذ سنة 2014 متأثرة بانخفاض أسعار النفط من جهة و ارتفاع الواردات من جهة أخرى.

و في نهاية مارس 2014 كانت الاحتياطيات بالعملة الصعبة تقدر بـ 195 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى 27ر193 مليار دولار نهاية جوان 2014 و إلى 27ر185 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة.

و كانت احتياطيات الصرف قد عرفت خلال السنوات الماضية و لاسيما منذ 2006 ارتفاعا كبيرا بلغ أحيانا 20 مليار دولار سنويا. و كانت الاحتياطيات تقدر بـ 8ر77 مليار دولار نهاية 2006 و 2ر110 مليار دولار نهاية 2007 ثم 1ر143 مليار دولار سنة 2008 لترتفع الى 2ر147 مليار دولار سنة 2009 و الى 2ر162 مليار دولار نهاية 2010 ثم إلى 2ر182 مليار دولار نهاية 2011 و 6ر190 مليار دولار نهاية 2012 و الى 194 مليار دولار نهاية 2013.

لكن ارتفاع الواردات و انهيار أسعار النفط ساهما بقوة في تآكل العملة الصعبة التي تغذي احتياطيات الصرف.

غير أن لوكال كان قد أكد في أفريل الماضي أمام مجلس الأمة -خلال عرض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية و المالية للبلاد- بان تسيير احتياطيات الصرف يظل "آمنا".

و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد دعا الحكومة- في ختام مصادقة مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة منتصف جوان الجاري- إلى "تجنب اللجوء إلى الاستدانة الخارجية و مواصلة احتواء مستوى واردات السلع و الخدمات قصد الحفاظ على احتياطيات الصرف" مشددا على ضرورة "المحافظة على السيادة الاقتصادية" للبلد.

المصدر: وأج