الرئيس بوتفليقة يتحادث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

تحادث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء مع نظيره الفرنسي الرئيس ايمانويل ماكرون, حسبما جاء الخميس في بيان لرئاسة الجمهورية.

و بهذه المناسبة, يقول البيان, "أعرب رئيسي الدولتين عن ارتياحهما للإجراءات المتفق عليها من أجل تفعيل مشاريع التعاون و الشراكة المشتركة سيما تحسبا لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر خلال الأسابيع المقبلة".

كما أوضح المصدر أن "الرئيسين بوتفليقة و ماكرون تبادلا وجهات النظر حول السبل و الوسائل الكفيلة بالمساهمة في تسريع عملية تجسيد اتفاق الجزائر من اجل السلم و المصالحة الوطنية في شمال مالي الذي كلفت الجزائر بمتابعة تطبيقه بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين لمالي من بينهم فرنسا".