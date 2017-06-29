الرئيس بوتفليقة يتحادث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

29/06/2017 - 15:59

تحادث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  هذا الأربعاء مع نظيره الفرنسي الرئيس ايمانويل ماكرون, حسبما جاء الخميس في بيان لرئاسة الجمهورية.

و بهذه المناسبة, يقول البيان, "أعرب رئيسي الدولتين عن ارتياحهما للإجراءات  المتفق عليها من أجل تفعيل مشاريع التعاون و الشراكة المشتركة سيما تحسبا  لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر خلال الأسابيع  المقبلة".

كما أوضح المصدر أن "الرئيسين بوتفليقة و ماكرون تبادلا وجهات النظر حول  السبل و الوسائل الكفيلة بالمساهمة في تسريع عملية تجسيد اتفاق الجزائر من اجل  السلم و المصالحة الوطنية في شمال مالي  الذي كلفت الجزائر بمتابعة تطبيقه  بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين لمالي من بينهم فرنسا".

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