الحجاج مدعوون لدفع ثمن تذكرة السفر و1500 دفتر للمسنين الذين شاركوا في العديد من عمليات القرعة

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين والمواطنات الحائزين على دفاتر الحج للموسم الجديد الى التقرب من شبابيك البنك الوطني الجزائري لدفع ثمن تذكرة السفر الى البقاع المقدسة ومن ثم التوجه مباشرة الى مكاتب مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية لاقتناء التذاكر باستظهار وصل دفع ثمنها, حسب ما اورده اليوم الخميس بيان للوزارة.

كما تعلم الوزارة المعنيين بهذه العلمية ان مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية قد شرعت في بيع تذاكر السفر اول امس الموافق ل 27 جوان الجاري.

واضاف البيان ان مكاتب كل من البنك الوطني الجزائري ومؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية مفتوحة خلال ايام الاسبوع من السبت الى الخميس ما عادا يوم الجمعة.

تخصيص حصة اضافية ب 1500 دفتر حج للمسنين الذين شاركوا في العديد من عمليات القرعة

تم تخصيص حصة اضافية ب1500 دفتر حج لكبار السن والذين ثبتت مشاركتهم 10 مرات على الأقل في عمليات القرعة للأعوام الفارطة وذلك طبقا لتعليمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسب ما اورده اليوم الخميس بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

و جاء في البيان انه "ترسيخا لروح التكافل المعهودة وإيمانا بإرساء القيم الحضارية , قرر لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تخصيص حصة اضافية ب1500 دفتر حج لكبار السن حصريا للذين تجاوزا ال70 سنة من العمر و ثبتت مشاركتهم 10 مرات على الأقل في عمليات القرعة للأعوام الفارطة و ذلك بغية تمكين هذه الشريحة من أداء هذا الركن".

واضاف البيان انه سيتم تنظيم عملية القرعة لهذه العلمية يوم 08 جويلية القادم على مستوى مقرات الثمانية وأربعون (48) ولاية.

كما يمكن للمواطنين المعنيين بهذا الإجراء -يخلص البيان- الإطلاع على القوائم المتضمنة لأسمائهم على موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية www.interieur.gov.dz .