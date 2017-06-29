المفوض السامي لحقوق الإنسان يستنكر لإجراءات ول الخليج في حق قطر

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الخميس عن" قلقه واستنكاره" للإجراءات والتدابير القسرية" التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر والتي "تسببت في حدوث مآسي إنسانية كثيرة" مشيرا إلى أن ما أعلنته هذه الدول من صدور توجيهات للتعامل مع عدد من الحالات الإنسانية للأسر المشتركة 'ليس كافيا وغير فعال" حسب وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوكالة أن المفوض السامي لحقوق الإنسان التقى السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف اليوم حيث ناقشا سويا "الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي التي ارتكبت بحق الشعب القطري بسبب العقوبات الجماعية والحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على دولة قطر".

وأشارت إلى أنه "أعرب عن قلقه واستنكاره" إزاء الإجراءات والتدابير "القسرية" التي اتخذتها دول الخليج في حق قطر.

وحسب المصدر ذاته "اعتبر الأمير زيد بن رعد أن المطالب التي تم تقديمها إلى دولة قطر "لا يمكن تنفيذها" مؤكدا أنه سيلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التحرك حيال هذه "الانتهاكات" ومحاولة إنهاء الأزمة.

من جانبه عبر المندوب الدائم لدولة قطر عن تقديره للبيان الذي صدر عن المفوض السامي حول الأزمة الخليجية كما رحب بالبيان الصادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن مطالبة قطر بإغلاق قناة الجزيرة واعتباره "ضربة قوية للتعددية الإعلامية".

وأوضح أن "الدول التي تحاصر قطر ليس لديها النية في احتواء الأزمة بل على العكس من ذلك لديها النية في التصعيد وتعقيد الأمور".

كما أكد على أهمية "متابعة الانتهاكات" التي صاحبت هذه الأزمة بشكل أكثر عمقا وحزما من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان وحث المفوض السامي على إصدار بيانات أخرى بهذا الصدد.

ووجه المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف الدعوة لممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الانسان لزيارة دولة قطر للاطلاع على "الانتهاكات" التي حصلت للقانون الدولي لحقوق الإنسان والالتقاء بالأشخاص الذين تعرضوا لها.