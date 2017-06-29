تبون : دورة خاصة للمقصيين من البكالوريا سيكون ابتداء من 7 جويلية

أعلن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مساء هذا الخميس بالجزائر، أنه سيتم تنظيم دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم إقصاؤهم من الدورة الأولى بسبب التأخر من 7 إلى 13 جويلية.

و قال تبون خلال ندوة صحفية عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة و دعم لمخطط عمل الحكومة أن الدورة الخاصة للبكالوريا لكل المترشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر في الدورة الأولى لإعادة اجتياز الامتحان ستنظم من 7 إلى 13 جويلية.

و كان الوزير الأول قد كشف سابقا في المجلس الشعبي الوطني بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعطى أمرا لتنظيم هذه الدورة، موضحا أنه قد منحت لوزيرة التربية نورية بن غبريت كافة "الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس الصرامة".