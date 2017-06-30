الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة أفريقية وأوروبية

أعلن مصدر فلسطيني أمس الخميس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبدأ اليوم الجمعة جولة أفريقية وأوروبية.

وقال المصدر إن الجولة تشمل أثيوبيا وتونس ومصر في القارة الأفريقية وفرنسا في أوروبا.

وأضاف المصدر أن عباس سيبدأ جولته في العاصمة الأثيوبية أديس بابا حيث سيشارك في القمة الأفريقية المقرر انعقادها يومي 3 و 4 يوليو القادم مشيرا إلى أنه سيلقي كلمة خلالها.

وأوضح المصدر أن عباس سيقوم بعد ذلك بزيارة تونس على أن يتوجه لاحقا إلى فرنسا للقاء المسؤولين في كلا البلدين.

وأشار المصدر إلى أن عباس سيختتم جولته في العاصمة المصرية القاهرة للقاء القيادة المصرية.