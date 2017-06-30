رابطة أبطال افريقيا : الخطأ ممنوع على اتحاد الجزائر أمام أهلي طرابلس

سيكون الخطأ ممنوعا على لاعبي اتحاد الجزائر أمام أهلي طرابلس يوم الجمعة بملعب صفاقس (الساعة 00ر19 بالتوقيت المحلي و الجزائري) لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، لأن أية نتيجة سلبية ستعيد ممثل الجزائر إلى نقطة البداية في المجموعة الثانية.

ويتوجه إتحاد الجزائر يوم الأربعاء، إلى مدينة صفاقس التونسية التي ستحتضن هذا اللقاء بدلا من طرابلس لدواعي أمنية. وكان الاتحاد قد حقق نتيجة عريضة (3-0) أمام الفريق الليبي في افتتاح دور المجموعات.

وسيخوض ممثل الجزائر هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير أمام الزمالك المصري (2-0) بملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الرابعة والذي سمح ل ''أبناء سوسطارة'' بالارتقاء إلى المرتبة الأولى بالتساوي مع أهلي طرابلس برصيد سبع نقاط.

و سيشهد هذا اللقاء ندية كبيرة لأن كل فريق يطمح إلى الفوز لضمان ريادة ترتيب المجموعة وحسم تذكرة الدور ربع النهائي.

ولحساب اللقاء الثاني من نفس المجموعة، سيحل الزمالك المصري (المرتبة الثالثة بخمس نقاط) يوم الأحد القادم ضيفا على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي (المرتبة الرابعة بثلاث نقاط).

وستأخذ كتيبة الاتحاد هذا اللقاء بجدية لأن معنويات المنافس الليبي تبقى مرتفعة بتسجيله فوزين أمام كابس يونايتد (ذهابا وإيابا) وتعادل أمام الزمالك المصري.

وسيرمي زملاء الحارس زماموش بكل ثقلهم في هذا اللقاء لضمان التأهل قبل المباراة الأخيرة أمام كابس يونايتد، في 9 من شهر يوليو بالجزائر العاصمة.

وستكون تشكيلة المدرب البلجيكي بول بوت مكتملة تقريبا ماعدا تسجيل غياب أمير سعيود الذي تم طرده في اللقاء الأخير أمام الزمالك المصري. كما يستعيد مدرب منتخب بوركينافاسو سابقا ركيزتين في وسط الميدان ويتعلق الأمر بكل من حمزة كودري وعبد الرؤوف بن غيت بعد استنفاذ عقوبتهما في الجولة الماضية.

و عين طاقم تحكيم اثيوبي لادارة هذا اللقاء بقيادة الحكم الرئيسي باملاك تيسيما وايسا.