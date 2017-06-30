كأس الكونفدرالية الافريقية : مولودية الجزائر تسعى لتحقيق فوز أمام بلاتينوم ستارز يضمن التأهل الى الدور ربع النهائي

تسعى مولودية الجزائر يوم الجمعة لتعويض إقصائها من الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية وذلك عبر تحقيق فوز يضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمناسبة استقبال بلاتينوم ستارز الجنوب إفريقي يوم الجمعة (سا 00ر21) بملعب 5 جويلية الاولمبي لحساب الجولة الخامسة (المجموعة ب) من دور المجموعات.

مهمة النادي العاصمي المتصدر بمجموع 8 نقاط لا تبدو صعبة أمام متذيل المجموعة بنقطتين في الرصيد وقد تكون الفرصة سانحة للاعبين من اجل ضمان التأهل و الاحتفال مع الأنصار قبل التنقل لمواجهة النادي الصفاقسي التونسي يوم 7 يوليو المقبل في لقاء الجولة السادسة و الأخيرة.

بالمقابل يخشى الكثيرون في محيط الفريق الآثار الذهنية السلبية التي خلفها الخروج من منافسة "السيدة الكأس" لكن قد يشكل التعثر الأخير حافزا لكتيبة المدرب كمال مواسة للتصالح مع المناصرين ورفع سقف طموحاتهم في هذه المنافسة القارية.

وقال مدرب "العميد" عقب الإقصاء أمام وفاق سطيف (2-3 بعد الوقت الإضافي): "سنسعى الآن للتتويج بكأس الكاف التي تمثل آخر أهدافنا هذا الموسم. أتمنى انه بعد الراحة التي سيستفيد منها اللاعبون و التدعيمات التي ستقوم بها الإدارة على مستوى التشكيلة سنكون قادرين للتنافس على اللقب القاري".

فيما يخص التعداد سيكون هامش المناورة واسعا أمام الطاقم الفني لكي يقحم التشكيلة الأكثر جاهزية حيث لن يغيب عن المباراة سوى زهير زرداب الذي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة بعد إجرائه عملية جراحية.

بعد تجاوز صدمة الإقصاء, قامت جماعات أنصار المولودية العاصمية بحملة توعية داعين المشجعين ل "غزو" مدرجات ملعب 5 جويلية يوم الجمعة من اجل تشجيع اللاعبين في مباراة بالغة الأهمية تساوي نقاطها العبور إلى الدور ربع النهائي من كاس الكاف.

ويدير مباراة مولودية الجزائر-بلاتينوم ستارز الحكم البوركينابي جوست ايفرم بمساعدة مواطنه سايدو تياما و التشادي عيسى يايا.

في المقابلة الأخرى للمجموعة المقررة يوم 2 يوليو يتنقل النادي الصفاقسي (7 نقاط) إلى سوازيلندا لملاقاة منافسه مبابان سوالوز صاحب 4 نقاط و الذي لا يزال يأمل في التأهل.