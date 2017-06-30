وفاة الروائية والقاصة الجزائرية ديهية لويز

توفيت الروائية والقاصة الجزائرية ديهية لويز -وإسمها الحقيقي لويزة أوزلاق- اليوم الجمعة ببجاية عن عمر يناهز 32 عاما حسبما علم من محيطها.

وتعود بداياتها الراحلة مع الإبداع لما كانت بعمر الثالثة عشرة حيث بدأت بنظم الشعر قبل أن يتحول اهتمامها إلى الرواية في سن السادسة عشرة وقد أصدرت أولى رواياتها باللغة العربية في 2012 تحت عنوان "جسد يسكنني".

وأصدرت أيضا ديهيا لويز في 2013 روايتها الثانية بالعربية تحت عنوان "سأقذف نفسي أمامك" كما شاركت في 2013 في مجموعة قصصية باللغة الأمازيغية مع عدد من الكتاب الجزائريين

والمغاربة والليبيين.

وحازت الراحلة في 2016 جائزة محمد ديب للرواية في اللغة الأمازيغية كما شاركت في العديد من التظاهرات الأدبية بالجزائر وخارجها وخصوصا بالإمارات العربية المتحدة.

وكانت ديهية لويز -وهي من مواليد بجاية في 1985- تتطرق في إبداعاتها إلى مختلف المواضيع الاجتماعية وخصوصا وضعية المرأة التي كانت هاجسها الأول.

هذا وتلقى وزير الثقافة عزالدين ميهوبي بببالغ الحزن نبأ انتقال الى جوار ربها المغفور لها الروائية والقاصة ديهية لويز -لويزة أوزلاق- عن عمر يناهز 32 عاما .

وجاء في بيان لوزارة الثقافة أن " فبفقدانها تفقد الساحة الأدبية واحدة من أبناء الجزائر الشباب و الكتاب الشباب الذين استطاعوا ان يفرضوا أنفسهم بكل سهولة في حقل الإبداع و الكتابة فقد عرفت الفقيدة بجديتها وحبها للكتابةً وقدرتها على الإبداع وهي لاتزال طفلة لا تتجاوز الثالثة عشرة...".

و اثر هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الثقافة بتعازيه الخالصة الى أسرة الفقيدة و الأسرع الأدبية راجيا من المولى ان يتغمد روحها الطاهرة و يسكنها فسيح جناته ."انا لله و انا اليه راجعون"