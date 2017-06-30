مساهل يشارك في أشغال الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

انطلقت اليوم الجمعة باديس ابابا أشغال الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي و ذلك بمشاركة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي يقود الوفد الجزائري.

و ستعكف هذه الدورة التي تندرج في إطار التحضيرات للدورة ال29 لقمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 3 و 4 جويلية المقبل تحت شعار " الاستفادة كليا من العائد الديموغرافي لإفريقيا بالاستثمار في فئة الشباب" على دراسة تقرير لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي التي انتهت أشغالها يوم الأربعاء فضلا عن عدد من المسائل الهامة سيما متابعة أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي و مخطط تطبيقه العشري.

في ذات السياق سيقوم وزراء الشؤون الخارجية بانتخاب عضوي المفوضية وأعضاء المجلس الاستشاري للاتحاد حول الفساد و المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب الذين ستعينهم ندوة رؤساء الدول و الحكومات.

كما ستكون مناسبة للمجلس التنفيذي ليدرس خلال هذه الدورة التي ستدوم يومين مشاريع القرارات و الإعلانات التي سيصادق عليها رؤساء دول و حكومات الاتحاد.

و في إطار نفس موضوع دورة يناير المنعقدة في اديس ابابا ستبحث هذه القمة أيضا مجموعة من المواضيع الهامة خصوصا السلم و الأمن بالقارة و كذا إصلاح المنظمة الإفريقية.