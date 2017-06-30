الاتحاد الإفريقي: السيد مساهل يوصي بتقسيم منصف للتكاليف

دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة بأديس أبابا إلى تشجيع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات تحقيق التوازن و التضامن و التقسيم المنصف للتكاليف قصد تفادي تراكم المخاطر حيال التوجه المقلق نحو عدم دفع المساهمات المالية في الآجال المحددة من قبل دول الاتحاد الإفريقي.

و أوضح السيد مساهل الذي ترأس اللجنة الوزارية حول سلم المساهمات ضمن الاتحاد الإفريقي أن "تواصل التوجه المقلق نحو عدم دفع المساهمات المالية في الآجال المحددة من قبل الدول الأعضاء و استمرار تراكم المتأخرات بما ينجر عنها من أثر سلبي على تنفيذ برامج الاتحاد سيما في إطار أجندة 2063 حملت المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في يونيو 2016 على تكليف لجنتنا الوزارية بمهمة صعبة تتمثل في استغلال سبل ووسائل حمل و تشجيع الدول الأعضاء على دفع التزاماتها المالية النظامية اتجاه المنظمة لا سيما من خلال مراجعة نظام العقوبات الحالي لجعله أكثر نجاعة و مصداقية".

و دعا السيد مساهل خلال هذا الاجتماع المنعقد على هامش القمة ال29 للاتحاد الإفريقي إلى "مقاربة تأخذ بعين الاعتبار قدرة الدول على الدفع و كذا مقتضيات تحقيق التوازن و التضامن إلى جانب التقسيم المنصف للمهام قصد تفادي تراكم الأخطار".

و أضاف أن "الهدف من مسعانا يكمن في إعطاء دفع لحركية أكثر مصداقية في مجال تحصيل هذه المساهمات ما دام نجاح مسار الإصلاحات المؤسساتية الذي لا يزال قائما مرهونا بتجسيد أو عدم تجسيد الهدف العاجل المتمثل في حمل الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية و تخليص الاتحاد من تبعيته المالية".

في ذات السياق ركز السيد مساهل على أهمية "الاتفاق سوية على أجندة أولويات بالنسبة للبرنامج المستقبلي للجنة الوزارية مع ايلاء الأولوية لمراجعة سلم المساهمات و بحث سبل ووسائل أكثر نجاعة تسهل على الدول الإفريقية عملية دفع مساهماتها المالية القانونية".

كما اقترح أن تعكف اللجنة تحسبا لقمة يناير 2018 و بدعم من مفوضية الاتحاد الإفريقي على "مراجعة هذا السلم بغية تطبيقه ابتداء من 2019".

انتخاب جزائريين اثنين بهيئات الاتحاد الأفريقي

انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة بأديس أبابا (أثيوبيا) بالأغلبية الساحقة جزائريين اثنين على مستوى هيئات المنظمة القارية.

ويتعلق الأمر بالسيدة مايا ساحلي فاضل التي أعيد انتخابها ضمن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والسيد حسين آيت شعلال الذي انتخب كعضو في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الفساد خلال الدورة 31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي انطلقت أشغاله اليوم الجمعة بمشاركة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال هذه الدورة.

وسيتم تعيين الجزائريين من طرف ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي ستعقد دورتها ال 29 يومي 3 و 4 يوليو بالعاصمة الأثيوبية.