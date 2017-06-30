غرق قارب صيد بمستغانم : العثور على جثتين اثنتين للبحارة المفقودين والأبحاث متواصلة للعثور على المفقود الرابع

عثرت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة على جثتين اثنتين للبحارة المفقودين بشاطئي المرسى (الشلف) وكلوفيس ببن عبد المالك رمضان (مستغانم) على اثر غرق قارب صيد (جياب) الأربعاء المنصرم بعرض البحر حسبما أستفيد لدى المكلف بالاعلام بمديرية الحماية المدنية.

وأبرز الملازم الأول بلكرد محمد أن مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف عثرت صباح اليوم بشاطئ المرسى على جثة أحد المفقودين يبلغ من العمر 54 سنة (بحري) فيما تم العثور ظهر اليوم بشاطئ كلوفيس ببن عبد المالك رمضان على جثة المفقود الثالث (بحري) تطفو على سطح البحر على بعد 300 متر من الشاطئ المذكور. وأضاف أن الأبحاث لا تزال متواصلة للعثور على المفقود الرابع .

للتذكير فقد سخرت مصالح الحماية المدنية لمستغانم فرق للبحث بما في ذلك الغطاسين والسينوتقنية بالتنسيق مع حراس السواحل باستخدام عتاد بحث وإنقاذ بحري وجوي (مروحية) على طول الساحل بالرغم من وضعية البحر المضطرب صعب من عملية البحث عن المفقودين.

للتذكير فقد غرق في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المنقضي بعرض بحر مستغانم قارب صيد (جياب) يبلغ طوله 18 مترا مسجل ومرقم بمدينة الغزوات (تلمسان) على متنه 6 أشخاص أنقذ منهم اثنان من قبل قارب صيد أخر. ويتعلق الأمر بربان سفينة وميكانيكي والباقي بحريين على بعد 6 أميال (حوالي 11 كلم) شمال مصب نهر الشلف (شرق الولاية).

للإشارة فان الصيادين الستة كانوا قد خرجوا للصيد ليلة الثلاثاء الماضي من ميناء مستغانم قبل أن يغرق قارب الصيد لأسباب مجهولة.