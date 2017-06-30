رابطة الابطال الافريقية : اتحاد الجزائر يتعادل أمام أهلي طرابلس الليبي (1-1)

تعادل فريق اتحاد الجزائر امام نظيره اهلي طرابلس الليبي بنتيجة (1-1) الشوط الاول (1-1) اليوم الجمعة بملعب طيب لمهيري بمدينة صفاقس التونسية ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من منافسة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.

وسجل هدفي اللقاء كل من فاروق شافعي (15) للاتحاد و سالتو (37) لفائدة الاهلي.وبهذه النتيجة يحافظ ابناء "سوسطارة" على صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط مناصفة مع الاهلي الليبي (8ن).

في حين يحتل الزمالك المصري المرتبة الثالثة ب5 نقاط أما كابس يونايتد الزيمبابوي، فيتذيل الترتيب بثلاث نقاط.

ويستضيف فريق كابس يونايتد نظيره الزمالك المصري يوم الأحد 2 جويلية بالعاصمة هراري في اطار نفس الجولة.