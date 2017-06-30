كأس الكونفيدرالية الافريقية : مولودية الجزائر تفوز على بلاتينوم ستارز (2-0) وتتأهل الى الربع النهائي

فاز فريق مولودية الجزائر على ضيفه نادي بلاتينوم ستارز الجنوب افريقي بنتيجة (2-0) الشوط الاول (1-0) سهرة الجمعة بملعب 5 جويلية بالجزائر، برسم الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية من منافسة كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم(الكاف).

وسجل هدفي المباراة كل من عبد الرحمن حشود في الدقيقة (11) عن طريق ضربة جزاء، وهشام نقاش (90+2).

وبهذا يضمن "العميد" تأهله الرسمي الى الدور ربع النهائي من هذه المنافسة، حيث يتربع على صدراة المجموعة الثانية بـ 11 نقطة, في حين يتذيل بلاتينوم ستارز الترتيب بنقطتين فقط.

اما النادي الصفاقسي التونسي فيتواجد في الصف الثاني بـ 7 نقاط، بينما يحتل مبابان سوالوز (سوازيلاند) المرتبة الثالثة بـ 4 نقاط. مؤقتا.

ويستضيف نادي مبابان نظيره الصفاقسي بسوازيلاند يوم الاحد 2 جويلية في اطار نفس الجولة وتتنقل المولودية يوم السبت 8 جويلية الى تونس لملاقاة الصفاقسي (00ر18) برسم الجولة السادسة والاخيرة وفي نفس الجولة يستقبل بلاتينوم ستارز فريق مبابان سوالوز.