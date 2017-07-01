الحماية المدنية: وفاة 10 أشخاص خلال ال 48 ساعة الأخيرة في حوادث مختلفة

لقى 10 أشخاص حتفهم وأصيب 59 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة وذلك خلال ال 48 ساعة الأخيرة، حسبما جاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية صدر اليوم السبت.

كما قامت ذات المصالح بانتشال جثث 6 أشخاص توفوا غرقا في البحر بكل من ولايات الجزائر عاصمة وتلمسان والطارف وبومرداس ومستغانم وقد تدخلت كذلك لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات توفي غرقا على مستوى حوض مائي يتواجد بالمكان المسمى تسالة بولاية سيدي بلعباس .

ويذكر أن جهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية قد تدخل خلال نفس الفترة من أجل إخماد 3 حرائق مست محاصيل زراعية بكل من ولاية تيزي وزو و تبسة و خنشلة أدت إلى إتلاف 12 هكتار القمح و 9 هكتار من الشعير.