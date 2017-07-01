الشلف: النيران تأتي على 34 هكتارا من حقول القمح

أتت النيران التي شبت خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو بولاية الشلف ما يربو عن 34 هكتارا من حقول القمح حسبما علم اليوم السبت من المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية.

و ذكر الملازم أول العربي بن صديق أن مصالح الحماية المدنية قد سجلت في الفترة الممتدة ما بين 23 30 يونيو زهاء ال19 حريقا خاصا بالمحاصيل الزراعية وهو ما أسفر عن خسائر فلاحية قدرت ب 34.1 هكتار من حقول القمح بالإضافة إلى 07 حرائق خاصة بالتبن والكلأ حيث قدرت الخسائر ب 1640 حزمة تبن و330 حزمة كلأ وهذا ببلديات بوقادير وعين مران بني راشد وفقا لذات المتحدث.

كما تم تسجيل 12 حريقا خاصا بالغابات أتلف أزيد من 18 هكتار من الصنوبر الحلبي وحوالي 403 شجرة مثمرة وهذا بغابات بوصالح تاقلوعت واد قوسين سيدي مروان بتنس بوخندق بسيدي عكاشة وغابة تاشتة بمنطقة الظهرة.

كما أحصت ذات المصالح اندلاع 04 حرائق ليلة الأربعاء إلى الخميس الفارط بغابات بلدية بني حواء وهذا بكل من دوار بوادة منطقة لاكسكاد ودوار بوحرير حيث تم السيطرة على الحرائق بفضل تدخل وحدات الحماية المدنية وتحكمها في ألسنة اللهب مما حد من حجم الخسائر استنادا لذات المصدر.

جدير بالذكر أن المساحة الغابية بولاية الشلف تتربع على أزيد من 99.000 ألف هكتار بنسبة تشجير تبلغ 24% في حين أن المساحة الغابية التي تم اتلافها موسم 2016 جراء 74 حريقا أحصتها مصالح الحماية المدنية قدرت ب 141 هكتارا