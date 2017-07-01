سوريا: قتيلان و23 جريحا جراء سقوط قذائف صاروخية وهاون في عدة مناطق من البلاد

قتل شخصان وأصيب 23 آخرون اليوم السبت جراء سقوط قذائف صاروخية وهاون على أرياف دمشق والقنيطرة (جنوب غرب ) وحمص (وسط) حسب الاعلام السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة قوله إن "المجموعات المسلحة استهدفت ظهر اليوم بقذائف الهاون ورصاص القناصين سجن دمشق المركزي بمنطقة عدرا ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة 19 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة أثناء زيارتهم لذويهم في السجن وأضرار مادية بليغة" .

وأشار المصدر ذاته إلى سقوط قذيفتي هاون أطلقتهما المجموعات المسلحة على الأحياء السكنية في مدينة جرمانا ما تسبب بإصابة شخص ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق متصل قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح جراء اعتداء تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي المرتبط بتنظيم القاعدة "بقذيفة صاروخية وأسلحة رشاشة على أهالي قرية حضر بالقنيطرة".

وأفادت وكالة الانباء السورية أن تنظيم جبهة النصرة الارهابي "أطلق صباح اليوم قذيفة صاروخية على قرية حضر بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة ما تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح".

ولفتت إلى أن مسلحي التنظيم المنتشرين في التل الأحمر "فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه المنازل في قرية حضر ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وفي ريف حمص الشرقي أصيبت امرأة جراء اعتداء تنظيم "داعش" الارهابي بالقذائف الصاروخية على بلدة المخرم حسب ذات المصدر.