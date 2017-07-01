تيبازة : التعرف على جثة الطفل حسام من قبل عائلته

تمكنت عائلة الطفل حسام بلقاسمي الذي عثرت مصالح الدرك الوطني لولاية تيبازة اليوم السبت على جثته هامدة ببركة ماء على الطريق السريع الرابط بين بوسماعيل و خميستي من التعرف على ابنهم لاسيما و أن جثته لم تكن في حالة "متعفنة" و لا تبدو عليها أي آثار عنف جسدي و ذلك بعد ثلاثة أيام عن اختفائه حسبما علمته وأج من مصادر أمنية.

وقامت في هذه الأثناء مصالح الحماية المدنية مرفوقة بعناصر الدرك الوطني بنقل جثة الضحية إلى مستشفى الدويرة بالجزائر العاصمة لإجراء التشريح الشرعي للجثة فيما أكدت ذات المصادر أن الطفل حسام وجد على سطح الماء ببركة تتواجد علي الطريق السريع الرابط بين بوسماعيل و خميستي.

وموازاة مع ذلك تتواصل تحقيقات الشرطة العلمية للدرك الوطني بعين المكان أي موقع العثور على الجثة تحقيقاتها الميدانية حيث تم تطويق المكان و لوحظ تواجد كثيف لعناصر الدرك قصد العثور على دلائل و قرائن من شأنها حل لغز هذه القضية التي أثارت استياء الرأي العام.

وعثرت مصالح الدرك الوطني منتصف نهار اليوم على جثة الطفل حسام بلقاسمي بعد اتصال أحد المواطنين بالرقم الاخضر لمصالح الحماية المدنية تفيد بوجود طفل ميت داخل بركة.

و اختفى الفقيد حسام منذ الأربعاء الماضي من منزله العائلي الكائن بحي تسعة شهداء ببوسماعيل بعد خروجه لاقتناء بعض الحلويات من متجر الحي.

وكانت آخر المستجدات في فضية الطفل المختفي في ظروف غامضة - حسب ذات المصادر- قد أسفرت عن حجز أمس الجمعة سيارة سياحية كانت مركونة داخل مرآب بالقرب من محيط منزل العائلة بعد أن لفتت الفرقة السينوتقنية إنتباه المحققين بالاستعانة بثياب و فراش الطفل.

و موازاة مع الأبحاث الميدانية تواصلت التحقيقات القضائية بسماع شخصين تم توقيفهما أول أمس الخميس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة يشتبه في ضلوعهما في الإختفاء "الغامض" للصغير حسام. و قد استنفرت مصالح الدرك الوطني محققين و جندت امكانيات تقنية في إطار التحقيق القضائي الذي باشرته فصيلة الأبحاث بعد تفعيل المخطط الوطني للانذار الخاص باختطاف الأطفال حسب ذات المصادر.

وكانت عائلة الصغير حسام لاحظت غياب ابنها منذ سهرة الأربعاء و عدم دخوله المنزل العائلي بحي تسعة شهداء المعروف محليا ب "لومبار" ما خلق حالة من الذعر في نفوسهم. فيما عرف الخبر انتشارا سريعا على وسائط التواصل الإجتماعي وتناولته أغلب صفحات الفايسبوك التي تعنى بالشأن المحلي بتيبازة.

و تبقى التحقيقات تحاط بسرية ما حال دون الحصول على توضيحات أوفر حفاظا على سرية التحقيق فيما يرتقب أن يعقد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة في الساعات القادمة ندوة صحفية لشرح حيثيات القضية.