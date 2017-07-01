لاجئون في إفريقيا : ضرورة رفع دعم الدول الأعضاء

يقتضي الوضع الإنساني الخطير و أزمة اللاجئين في إفريقيا رفع الدعم و الجهود المجددة للاتحاد الإفريقي و الدول الأعضاء حسبما أكده تقرير للجنة الممثلين الدائمين حول مسألة اللاجئين الذي طرح للنقاش بأديس ابابا خلال الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

و فيما يخص الجانب المتعلق باللاجئين الذين أعيدوا إلى بلدانهم و المرحلين في إفريقيا تم التأكيد على ضرورة تطبيق مقاربة شاملة تتعدى الالتفاتات التضامنية و الهبات للتصدي للوضع الإنساني المتعدد الاشكاليات الذي تعاني منه غالبية الأشخاص في القارة.

و تدعو لجنة الممثلين الدائمين التي من المرتقب ان تعرض تقريرها خلال الدورة ال29 لقمة الاتحاد الإفريقي (3 و 4 يوليو الجاري) الأطراف المعنية و الدول الأعضاء للاتحاد و المنظمات القارية و الدولية إلى التصدي للأسباب العميقة لمشكل اللاجئين في إفريقيا من خلال البحث عن حلول للنزاعات التي تشهدها القارة.

وأشادت اللجنة بالجهود المعتبرة للدول الأعضاء التي تستقبل اللاجئين داعية جميع الأطراف المعنية إلى تقديم الدعم الضروري لها في مجال تسيير وضعية اللاجئين.

وطالبت في هذا السياق بتحسين إعداد تقارير حول وضعية اللاجئين بالاستناد إلى معطيات ذات مصداقية لاسيما تلك الصادرة من الدول الأعضاء بهدف تقديم معلومات حقيقية حول وضعية اللاجئين.

وستتواصل الدورة ال31 لمجلس الأمن للاتحاد الإفريقي التي كان من المنتظر أن تختتم اليوم السبت بأديس ابابا بعد يومين من الأشغال غدا الأحد بمناقشة عدة تقارير و المصادقة على قرارات تمت مناقشتها خلال هذه الدورة.

و ستعرض قرارات الدورة ال31 لمجلس الأمن للاتحاد الافريقي على رؤساء الدول والحكومات للمناقشة والمصادقة عليها خلال الدورة ال29 لقمة الاتحاد الإفريقي التي ستعقد يومي 3 و 4 يوليو الجاري.