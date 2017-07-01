تبون يستعرض مع سفير الصين بالجزائر التعاون الاقتصادي الثنائي

استقبل الوزير الاول عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، يانغ جوانغيو، الذي تباحث معه "علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين و آفاق تطويرها"، حسب بيان لمصالح الوزير الاول.

وأضاف نفس المصدر أن المحادثات بين المسؤولين دارت اساسا حول التعاون "في قطاعي الصناعة و الاشغال العمومية و كذا التطرق الى الموضوع المتعلق بإنجاز ميناء الوسط".

و خلال هذا اللقاء الح الوزير الاول على تنويع العلاقات الاقتصادية و تشجيع المتعاملين الصينين أكثر على المبادرة بشراكات في نشاطات انتاج السلع والخدمات"، حسب ذات المصدر.

و جرت المحادثات بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان.