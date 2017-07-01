مشاركة ثلاثة أفلام جزائرية في مهرجان "مواسم" السينما العربية بفرنسا

01/07/2017 - 21:30

يشارك فيلم وثائقي و فيلمين قصيرين في المهرجان الثالث "مواسم السينما العربية" الجاري بباريس, حسبما علم من المنظمين.

ويتضمن برنامج هذا المهرجان الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي لتستمر إلى غاية 2 يوليو تسعة أفلام طويلة و فيلمين وثائقيين إلى جانب أفلام القصيرة.

ومن أبرز ما سيعرض خلال هذا المهرجان الفيلم الوثائقي الطويل "حزام", آخر انتاج المخرج حميد بن عمرة و فيلم "أم كلثوم  صوت القاهرة"  للمخرج الفرنسي اكسافي فيلتارد.

يتناول فيلم "حزام" الذي انتج في 2016 موضوع الأنوثة والعلاقة بجسم المرأة و النظرة في فرنسا للثقافة المغربية و الشرقية.

و يعتبر هذا الفيلم ثمرة 16 سنة من التصوير تابع من خلالها المخرج الراقصة و الممثلة الجزائرية آسيا قمرة أثناء دروسها في الرقص و العروض.

و قد تم عرض فيلم "حزام" لأول مرة في المهرجان الدولي للفيلم بالقاهرة في نوفمبر الماضي قبل المشاركة في منافسة مهرجان السينما المتوسطية في تطوان (المغرب).

و يشمل برنامج الافلام القصيرة لمهرجان "مواسم السينما العربية" عرض فيلم محمد يرقي بعنوان "عاهدتك" وفيلم محمد فيلاني و ابراهيم نوفل "وهران لو حكوهالي"  اللذين سيتم عرضهما في وقت واحد إلى جانب فيلم الفلسطينية لاريسا صنصور بعنوان "و في المستقبل  سوف نأكل كل أنواع البورسلين" و كذا فيلم اللبنانية دانيا بدير "بالأبيض".

كما برمج المهرجان أفلام طويلة للمخرج المصري مجدي أحمد "مولانا" و"3000 ليلة" للفلسطينية مي المصري إلى جانب فيلم المغربي هشام لعسري "ضربة في الرأس".

ثقافة وفنون