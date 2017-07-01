مشاركة ثلاثة أفلام جزائرية في مهرجان "مواسم" السينما العربية بفرنسا

يشارك فيلم وثائقي و فيلمين قصيرين في المهرجان الثالث "مواسم السينما العربية" الجاري بباريس, حسبما علم من المنظمين.

ويتضمن برنامج هذا المهرجان الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي لتستمر إلى غاية 2 يوليو تسعة أفلام طويلة و فيلمين وثائقيين إلى جانب أفلام القصيرة.

ومن أبرز ما سيعرض خلال هذا المهرجان الفيلم الوثائقي الطويل "حزام", آخر انتاج المخرج حميد بن عمرة و فيلم "أم كلثوم صوت القاهرة" للمخرج الفرنسي اكسافي فيلتارد.

يتناول فيلم "حزام" الذي انتج في 2016 موضوع الأنوثة والعلاقة بجسم المرأة و النظرة في فرنسا للثقافة المغربية و الشرقية.

و يعتبر هذا الفيلم ثمرة 16 سنة من التصوير تابع من خلالها المخرج الراقصة و الممثلة الجزائرية آسيا قمرة أثناء دروسها في الرقص و العروض.

و قد تم عرض فيلم "حزام" لأول مرة في المهرجان الدولي للفيلم بالقاهرة في نوفمبر الماضي قبل المشاركة في منافسة مهرجان السينما المتوسطية في تطوان (المغرب).

و يشمل برنامج الافلام القصيرة لمهرجان "مواسم السينما العربية" عرض فيلم محمد يرقي بعنوان "عاهدتك" وفيلم محمد فيلاني و ابراهيم نوفل "وهران لو حكوهالي" اللذين سيتم عرضهما في وقت واحد إلى جانب فيلم الفلسطينية لاريسا صنصور بعنوان "و في المستقبل سوف نأكل كل أنواع البورسلين" و كذا فيلم اللبنانية دانيا بدير "بالأبيض".

كما برمج المهرجان أفلام طويلة للمخرج المصري مجدي أحمد "مولانا" و"3000 ليلة" للفلسطينية مي المصري إلى جانب فيلم المغربي هشام لعسري "ضربة في الرأس".