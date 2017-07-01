حوادث مرور : 19 جريحا في اصطدام بين حافلة و شاحنة بولاية بجاية

وقع ظهيرة اليوم السبت اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنة نصف مقطورة عند المكان المسمى آيت عنان على بعد 35 كلم شرق بجاية على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين بجاية وسطيف.

الحدث خلف 19 جريحا من بينهم ثلاثة أطفال يوجدون في حالة خطيرة حسبما علم لدى الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن الحافلة القادمة من خنشلة كانت متوجهة نحو بجاية في اطار رحلة سياحية مضيفا أن السائق تعرض لجروح خطيرة.

و تم إجلاء جميع الجرحى من قبل الحماية المدنية نحو العيادة المتعددة الإختصاصات لسوق الإثنين و مستشفى خراطة.

و قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق لتحديد ظروف الحادث.

وكالة الأنباء الجزائرية