ألعاب القوى البطولة الإفريقية 2017 (أقل من 20 سنة) القفز بالزانة (رجال): بودشيش و أوشني يهديان الميداليتين الذهبية و الفضية إلى الجزائر

فاز الرياضيان رضا بودشيش و يوسف أوشني اليوم السبت بتلمسان بالميداليتين الذهبية و الفضية على التوالي في الطبعة ال13 من البطولة الافريقية لألعاب القوى مانحين بذلك الجزائر ثاني ميدالية ذهبية و ثالث ميدالية فضية.

و قد أحرز الأول قفزة بلغت 4.3 متر بينما بلغت قفزة الثاني 4 متر في حين اكتفى التونسي بالميدالية البرونزية ببلوغه 3.20 متر.

و عبر بودشيش لواج عن "بالغ سعادته بأدائه رغم عدم التمكن من تحقيق الحد الأدنى و هبوب رياح قوية نوعا ما في منطقة لالة ستي مضيفا المهم هو اللقب في انتظار تحسين أدائي في بطولة العالم المقبلة.

واعرب أوشني من جهته عن أمله في العمل أكثر من اجل تحقيق ألقاب أخرى قائلا:"اللقب الأول يشجعني كثيرا في المستقبل".

وكالة الأنباء الجزائرية