سوريا:مقتل8 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تفجير انتحاري في دمشق

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون هذا الأحد في انفجار انتحاري استهدف العاصمة السورية دمشق حسبما أفاد به التلفزيون الرسمي السوري.

وأوضح المصدر أن "الجهات المختصة لاحقت ثلاث سيارات مفخخة وتمكنت من تفجير اثنتين في مدخل مدينة دمشق عند عقدة المطار فيما تم محاصرة السيارة الثالثة في ساحة التحرير حيث أقدم الإرهابي على تفجير نفسه وتسبب في سقوط عدد من الضحايا".

وإثر ذلك ألغت وزارة التعليم العالي امتحانات كلية "الهمك" للهندسة الميكانيكية والكهربائية في دمشق للفترة الصباحية إلى موعد لاحق.