المدير العام للغابات للإذاعة:الحرائق تلتهم 425هكتارا من الغابات والأدغال خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أكد المدير العام للغابات عبد الفتاح مالك إتلاف 425هكتارا من الغابات والمساحات النباتية في عشرات الحرائق التي اندلعت خلال ال24 ساعة الماضية ببعض الولايات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح عبد الفتاح مالك في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى أن الولايات الأكثر تضررا هي تيبازة،سيدي بلعباس، خنشلة ، تلمسان، عين الدفلى ، وهران وتبسة وتيزي وزو مبرزا أن مساحة الغابات المتلفة لوحدها تقدر ب 127 هكتارا فيما الأدغال تمثل الجزء المتبقي.

وسجل المدير العام للغابات عبد الفتاح مالك في هذا الاطار تراجعا في مساحة الغابات المتلفة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط والتي كانت في حدود 725هكتارا.

المصدر :الاذاعة الجزائرية