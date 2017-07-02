دراسة :الشوكولاطة تقوي الذاكرة لدى كبار السن

أفادت دراسة إيطالية حديثة بأن تناول الكاكاو أو أحد منتجاته وهي الشوكولاطة بشكل منتظم يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي ويقوي الذاكرة خاصة لدى كبار السن.

وفي هذا الصدد أوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة (لاكويلا) الإيطالية ونشروا نتائجها حديثا في دورية "فرونتييرس إن نوتريشن" العلمية أن الشوكولاطة غنية بمركبات "الفلافانول" وهي فئة من المركبات الطبيعية المعروفة بفوائدها للأعصاب.

ولمعرفة تأثيرات تناول الكاكاو ومنتجاته لفترات طويلة على الأداء المعرفي راقب الباحثون تأثيرات تناول الكاكاو ومنتجاته في مدة تراوحت بين 5 أيام حتى 3 أشهر لدى المسنين إذ وجدوا أن من تناولوا الكاكاو و الشوكولاطة تحسن لديهم الأداء المعرفي اليومي وظهر تأثير ذلك في عوامل مثل الاهتمام وسرعة المعالجة والذاكرة العاملة والطلاقة اللفظية إلى حد كبير.

كما كشفت الدراسة أن هذه الفوائد كانت أكثر وضوحا بين كبار السن الذين يعانون مشكلات في الذاكرة والخلل المعرفي المعتدل لأن الشوكولاطة تزيد حجم الدم الواصل إلى الدماغ وهو أمر ضروري للوقاية من أمراض الدماغ المرتبطة بتقدم السن وعلى رأسها الزهايمر.

أما بالنسبة للنساء فقد كشفت النتائج أن تناول الشوكولاطة بعد ليلة من الحرمان التام من النوم يقي في الواقع من ضعف الإدراك الذي يتجلى في أداء المهام بدقة أقل.

واعتبر الباحثون أن هذه النتائج واعدة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم المزمن.