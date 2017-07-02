نجــادي للإذاعة : سحب استدعاءات الدورة الاستثنائية للباكالوريا هذا الثلاثاء.. والنتائج نهاية الشهر

أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أن سحب الاستدعاءات لـ 104.036 مترشح معني بالدورة الاستثنائية لامتحان شهادة البكالوريا 2017 سيكون بدءا من يوم 4 جويلية الجاري عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات http://bac.onec.dz .

وأوضح مسقم، في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى، أن عملية سحب الاستدعاءات للدورة الاستثنائية لامتحان البكالوريا 2017 من خلال إدخال اسم المستخدم والرقم السري الخاصين بالمترشح و المستعملين في الدورة العادية التي جرت من 11 إلى 15 جوان الفارط حسب ما ورد في موقع الديوان

و سيجري المترشحون المتأخرون أو المتغيبون في الدورة العادية لامتحان نهاية الطور الثانوي الامتحانات من يوم الخميس 13 جويلية إلى يوم الثلاثاء 18 جويلية بحيث أن يوم الجمعة يوم عطلة وذلك طبقا لجدول الاختبارات الذي سيرد في الاستدعاء.

في سياق متصل أعلن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات أن الـ 104.036 مترشح معني بهذه الدورة سيوزعون على 299 مركز امتحان عبر كامل التراب الوطني منهم 10.082 مترشح متمدرس و 93.954 مترشح حر.

من جهة ثانية أكد مسقم أن الإعلان عن نتائج الإمتحان سيكون بنهاية شهر جويلية الجاري، مضيفا أن النتائج تشمل الدورتين اللتين سميتا بدورة باكالوريا 2017 على حد تعبيره.

بن غبريت : أكثر من 104 ألف مترشح في الدورة الثانية للبكالوريا

من جهتها أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على هامش اختتام الدورة العادية لمجلس الامة لسنة 2016-2017 ان نتائج الباكالوريا لسنة 2017 التي كان من المقرر الاعلان عن نتائجها يوم 15 جويلية سيتم الاعلان عنها في نهاية الشهر الجاري.

واوضحت بن غبريت ان الوزارة تعمل على التحضير للدورة الخاصة للباكالوريا لفائدة التلاميذ الذين تم اقصاؤهم من الدورة السابقة بسبب التأخر "بنفس شروط صرامة الدورة السابقة".

وصرحت الوزيرة قائلة "اننا نعكف على تنظيم دورة استثنائية للباكالوريا ستجري من 13 الى 18جويلية بنفس طريقة دورة جوان. و اضافت الوزيرة ان "هذا من ضمن التعليمات", مغتنمة فرصة الاشادة بكل عمال القطاع و كل مصالح الامن على تجندهم للتحضير لهذه الدورة الخاصة.

وسيوزع 104.036 مترشح معني بهذه الدورة على 299 مركز امتحان عبر كامل التراب الوطني منهم 10.082 مترشح متمدرس و 93.954 مترشح حر.

و كان الوزير الاول عبد المجيد تبون قد اعلن يوم الجمعة الماضي بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم تنظيم, بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, دورة خاصة للبكالوريا للمترشحين الذين تم اقصائهم من الدورة الاولى بسبب التأخر, مضيفا أنه قد منحت لوزيرة التربية نورية بن غبريت كافة "الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس صرامة شهر جوان".

المصدر : الإذاعة الجزائرية