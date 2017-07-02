الاذاعة الوطنية تحيى الذكرى الـ 55 للاستقلال بحفل فني بالنادي الثقافي عيسى مسعودي

بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال تنظم القناة الاذاعية الثالثة سهرة فنية ينشطها كورال "زيري" تحت إشراف قائد الاوركسترا حكيم لمداني .

الحفل الفني الذي يصادف أيضا عيد الشباب ،سيحتضنه النادي الثقافي عيسى مسعودي بمقر الاذاعة الوطنية ، سهرة هذا الثلاثاء ابتداء من الساعة الثامنة ليلا .

ومن المنتظر أن يقدم كورال زيري الذي بدأ تحضيراته منذ أشهر ، باقة من الاغاني التي تمجد الحرية بعدة لغات بمشاركة استثنائية من كورال الحرس الجمهوري .

وتعلم الاذاعة الوطنية أن الدعوة مفتوحة وعامة لجميع المواطنين.

المصدر : الإذاعة الجزائرية