تبون يمثل الرئيس بوتفليقة في أشغال قمة الاتحاد الأفريقي

يقود الوزير الأول عبد المجيد تبون بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوفد الجزائري خلال أشغال الدورة الـ 29 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي ستنعقد يومي 3 و 4 جويلية 2017 بأديس أبابا (أثيوبيا) حسبما أفاد به الأحد بيان لمصالح الوزير الأول.

وذكر البيان أنه تم تعيين الرئيس بوتفليقة من قبل نظرائه خلال أشغال قمة الاتحاد الأفريقي لجانفي 2017 كمنسق للاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما أوضح المصدر أن السيد تبون سيقدم "مذكرة حول الإستراتيجية الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب من شانها أن تشكل خارطة طريق لمجهودات المنظمة القارية في مجال مكافحة الإرهاب".

وإضافة إلى مناقشة الموضوع الرئيسي المتعلق بـ"تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب" ستتطرق قمة الاتحاد الأفريقي كذلك إلى "مجمل قضايا الاتحاد الإستراتيجية خاصة وضع السلم والأمن في أفريقيا وتجسيد أجندة 2063 و كذا إصلاح الاتحاد ومجلس الأمن إضافة إلى منطقة التبادل الحر القارية".

وسيجري تبون على هامش هذه الدورة محادثات مع العديد من رؤساء الدول والحكومات المشاركة في هذه القمة.