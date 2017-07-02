كرة السلة: المجمع البترولي و نصر حسين داي في الدور النهائي

سينشط فريقا المجمع البترولي و نصر حسين داي المباراة النهائية للبطولة الوطنية للقسم الممتاز"أ" في كرة السلة (رجال) بعد اختلالهما للمرتبتين الأوليين الدورة الثالثة من أجل اللقب التي اختتمت السبت بالقاعة لمتعددة الرياضات بالشراقة (الجزائر).

وستجري المباراة النهائية يومي 13 و 14 جويلية (ذهابا) و إيابا و 15 جويلية في لقاء فاصل محتمل.

وفيما يلي النتائج الفنية الكاملة: يوم الخميس (29 جوان):

شباب الدار البيضاء - نصر حسين داي 58-66

اتحاد سطيف - المجمع البترولي 68-78

يوم الجمعة (30 جوان):

المجمع البترولي - نصر حسين داي 97-78

اتحاد سطيف - شباب الدار البيضاء 65-70

يوم السبت (1 جوان):

نصر حسين داي - اتحاد سطيف 77-72

شباب الدار البيضاء - المجمع البترولي 85-89

الترتيب نقاط لعب

1 - المجمع البترولي 6 3

2. نصر حسين داي 5 3

3. شباب الدار البيضاء 4 3

4. اتحاد سطيف 3 3 .