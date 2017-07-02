البطولة الإفريقية ألعاب القوى(- 20 ) : الجزائر في المرتبة الثالثة

أحرزت الجزائرية عزي سهيلة الميدالية البرونزية هذا الأحد في نهائي سباق 10.000 متر مشي إناث ضمن الجولة الرابعة والأخيرة للطبعة الـ 13 من بطولة إفريقيا لألعاب القوى تحت 20 سنة, الجارية وقائعها بملعب لالة ستي بمدينة تلمسان.

وحلت عزي في المرتبة الثالثة بتوقيت 53د 49ثا 98 ج/م, وراء نيغاتي أيلناش ديجان (52 د 14ثا 73ج/م) وميتوكي ياهيلاي بيليتيو (52د 15ثا 14ج/م) من اثيوبيا.

وشهد هذا السباق مشاركة الجزائريتين عزي سعاد (المرتبة الرابعة بتوقيت 54د 13ثا 12ج/م) وزوبيري مريم أمال (المرتبة الخامسة بتوقيت 59د 06ثا 79ج/م).

كما تمكن العداؤون الجزائريون في تخصص 4100 متر تتابع من إحراز الميدالية الذهبية (إناث) والبرونزية (ذكور) في اختتام الجولة الثالثة لهذه الطبعة .

ولدى الاناث, تمكن الرباعي الجزائري الذي يضم في صفوفه بن سلقة, عرايبية, أيت عبد العزيز وأوانيس من إحراز المرتبة الأولى بتوقيت 48ثا و44 ج/م, بينما حل رباعي زيمبابوي والمتشكل من أغوستينو, ماغبيمينا, نياشييا وواتاما في المرتبة الثانية بتوقيت 51ثا و 19ج/م. وشهد هذا السباق مشاركة دولتين فقط.

بفضل هذا التتويج, ارتقت الجزائر إلى المرتبة الثالثة في الترتيب العام برصيد ثلاث ميداليات ذهبية. وتتصدر إثيوبيا الترتيب بـ 8 ميداليات ذهبية بينما تحل جنوب افريقيا في المرتبة الثانية ب سبع ميداليات ذهبية.

وتضم الجزائر بعد ثلاثة أيام من المنافسة, 14 ميدالية (3 ذهبية, 5 فضية, 6 برونزية), مقابل 21 لإثيوبيا (8 ذهبية, 5 فضية, 8 برونزية) و 11 لجنوب افريقيا (7 ذهبية, 3 فضية وبرونزية واحدة).

من جهة أخرى, تحصل الرباعي الجزائري زكراوي, بوخاتم, زاوي, ونايت عبد العزيز على الميدالية البرونزية في سباق 4100 متر تتابع ذكور بتوقيت 41ثا و34ج/م, بينما جاءت زيمبابوي (40ثا و64ج/م) في المرتبة الأولى و غامبيا (41ثا و07ج/م) في المرتبة الثانية.